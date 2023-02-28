Москва, 28 февраля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия») опасается, что к образованию так называемой «ЧВК Редан» могут быть причастны представители недружественных стран. Политик подозревает, что целью создания такой структуры может быть дестабилизационное влияние на российскую молодёжь, мнение он высказал в своём телеграм-канале.

Duma.gov.ru Василий Пискарев

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Пискарёв пообещал детально изучить ситуацию с задержаниями подростков из псевдо-ЧВК и анонсировал направление ряда запросов правоохранителям для понимания ситуации в деталях.

«Необходимо разобраться, не стоят ли за новой «модной структурой» представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь», — добавил он.

Депутат предположил, что за деятельностью этого движения могут скрываться попытки «вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки», маскируемые молодёжной субкультурой. Пискарёв провёл аналогию с «группами смерти», в которых всё начиналось с игры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве после беспорядков 24 и 25 февраля в отделы полиции были доставлены более 350 человек, большинство из которых являются несовершеннолетними. Сотрудники правоохранительных органов считают их причастными к неформальному движению.