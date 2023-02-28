Япония ввела новые антироссийские санкции
Япония ввела новые антироссийские санкции против 48 физических и 73 юридических лиц
Токио, 28 февраля, 2023, 04:39 — ИА Регнум. В Японии ввели очередной пакет санкций против России, сообщили в МИД страны.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Санкции
Читайте также: Песков: экономика России в ближайшие годы будет расти вопреки санкциям
Под ограничения попали 48 человек, 73 российские организации и банк.
В санкционный список Токио включили заместителя министра обороны РФ Виктора Горемыкина и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.
Также под санкции попали активы «Росбанка» — их грозятся заморозить в Японии, если они есть.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил об уверенности по поводу начала роста российской экономики. Этой траектории не помешают санкции, заверил он.