Брюссель, 28 февраля, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Европейские юристы оспорили в суде Евросоюза введённый в 2022 году запрет на оказание юридической помощи российским компаниям. Об этом говорится в информации, опубликованной 27 февраля в официальном журнале ЕС.

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Иск подало объединение французских профсоюзов адвокатов ACE-Avocats. В нём указывается, что адвокаты должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу.

Совет Евросоюза запретил в октябре 2022 года оказывать услуги юридическим лицам из России. Глава коллегии адвокатов Брюсселя Эмманюэль Плассшарт назвал это решение Совета ЕС «неприемлемым».

Как сообщало ИА REGNUM, европейские юристы не могут консультировать российские компании по вопросам санкций. Это следует из разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по предоставлению услуг в условиях санкций.