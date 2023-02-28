Белгород, , 04:20 — REGNUM Повреждены три автомобиля и имущество в одной из квартир в Белгороде в результате атаки беспилотными летательными аппаратами. Один из дронов ВСУ влетел в окно жилого дома, сообщил в своём телеграм-канале мэр города Валентин Демидов.

Валентин Демидов Simadm.ru

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Беспилотники прилетели в Белгород со стороны Украины. Территорию возле здания оцепили, там работают представители правоохранительных органов. Всех жителей многоэтажного дома попросили покинуть квартиры, им предоставлена возможность заселиться в гостиницу.

«Обломки БПЛА также найдены ещё на двух улицах. Незначительно повреждены три машины. Проводятся все необходимые мероприятия. Главное, что никто не пострадал», — написал Демидов.

Он подчеркнул, что повреждённое имущество горожан восстановят в ближайшее время. Установление обстоятельств ЧП продолжается, на месте работают представители МЧС, МВД и других служб.

«Взрывотехники обследуют квартиру, куда залетел этот объект», — пояснил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде нашли обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Он рассказал о выбитых окнах в некоторых домах.