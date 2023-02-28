Луганск, 28 февраля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Украинские военкомы за призыв в ВСУ умерших мужчин получают гранты и доплаты. Об этом URA. RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Эксперт отмечает, что подобная практика обогащения на «мертвых душах» или трупах украинских военнослужащих — вполне нормальное дело для Киева. Военкомы, пользуясь случаем, неплохо зарабатывают.

«Сейчас то количество катастрофических потерь у ВСУ, которое дает им возможность как раз остаться безнаказанными. Поскольку никто не будет разбираться, когда умер тот или иной военнослужащий. Естественно, они получают гранты, какие-то доплаты за то, что даже набирают «мертвые душ» в свои ряды», — пояснил подполковник.

По словам Андрея Марочко, через месяц «мертвыми душами» становятся и живые военнослужащие.

«Большая часть мобилизованных не живет и больше месяца. Всё это мы прекрасно знаем, уже даже были заявления и от самих украинских военнослужащих. Например, о том, что мобилизованные в районе населенного пункта Артемовск живут всего лишь четыре часа», — отметил Марочко.

Вместе с тем военный эксперт отметил, что киевская армия пополняется и живой силой — отлавливают «добровольцев».

Как сообщало ИА REGNUM, украинский командир с позывным Мадьяр рассказал о сложной для Киева ситуации у Артемовска (Бахмута).