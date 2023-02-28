Вашингтон, 28 февраля, 2023, 03:51 — ИА Регнум. В Вашингтоне в январе–феврале зафиксировали резкий рост преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованном отчёте департамента полиции столицы США.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

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Всего в Вашингтоне с начала 2023 года зарегистрировали более 5 тыс. преступлений, в 2022 году — более 4 тыс., рост составил 25%. Количество убийств в первые два месяца года выросло с 25 до 35, или на 40%. Более чем в два раза в Вашингтоне возросло количество сексуальных преступлений: 13 за начало прошлого года, 29 — в 2023-м.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы на подростковой вечеринке в штате Висконсин был убит 12-летний ребёнок.