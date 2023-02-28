Донецк, , 03:54 — REGNUM Более 15 тыс. снарядов калибра 155 мм уже выпущено ВСУ по Донецкой Народной Республике. В том числе за год регион 239 раз обстреливали ракетами из РСЗО HIMARS, сообщил в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Официальный сайт Главы ДНР

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Особо он подчеркнул то, что удары наносятся по гражданским объектам.

«Только за последний период у нас появилось как минимум два доказательства, что это целенаправленный, умышленный обстрел гражданских объектов. За год только по территории республики было выпущено 239 ракет HIMARS», — сказал Пушилин

Как сообщало ИА REGNUM, в январе он заявил о том, что ВСУ не смогут «достать» до Донецка после освобождения населённых пунктов Авдеевка и Марьинка. Освобождение данных территорий будет означать резкое снижение обстрелов противником, по крайней мере, из того оружия, которое массово используют ВСУ.