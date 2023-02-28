Вашингтон, 28 февраля, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Несимметричность сотрудничества Китая с Россией и Украиной вызвала подозрения в Соединённых Штатах. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Dcwashguy1789 Нэд Прайс

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Он не считает возможным верить в серьёзность намерений КНР помочь урегулировать конфликт на Украине в свете отсутствия визитов на территорию этой страны. Вместо публикации пунктов, которые, по мнению Пекина, помогут разрешить противостояние Киева и Москвы, Прайс считает нужным оказание влияния на Россию со стороны Китая. Представитель Госдепартамента видит возможными попытки побудить Россию заключить мир с Украиной с сохранением её территориальной целостности и полагает, что в КНР могли бы достичь этой цели благодаря влиянию на РФ.

«Повод беспокоиться нам дает то, что Китай взаимодействует с Россией в том числе в формате визитов высокого уровня при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной», — сказал Прайс. Такое поведение КНР он считает весомым аргументом, подтверждающим несерьёзность намерений Китая способствовать урегулированию конфликта Киева и Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, реализовать план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный КНР, мешает текущая обстановка, ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, заключить соглашение мешает ряд нюансов.