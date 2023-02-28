Bloomberg: Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей планеты

Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Объёмы активов американского миллиардера Илона Маска возросли благодаря увеличению стоимости акций его компании Tesla. В результате этих изменений предприниматель вернулся на первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, сообщило Bloomberg.

Илон Маск Brian Solis

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Издание обновило рейтинг, и ранее занимавший первое место глава группы компаний LVMH Бернар Арно с состоянием в 185,3 млрд долларов опустился на вторую строку.

Акции Tesla выросли почти на 70% благодаря резкому повышению спроса на электромобили после снижения цен на них. Теперь активы Маска оцениваются в 187,1 млрд долларов — это больше, чем у кого-либо ещё на планете.

Как сообщало ИА REGNUM, принадлежащая Маску американская компания Twitter уволила 25 февраля по меньшей мере 50 сотрудников в рамках сокращений. Цель этих действий — компенсировать падение выручки.