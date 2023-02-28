«Страна. ua»: командир ВСУ Мадьяр рассказал о сложной для Киева ситуации в районе Артемовска

Артемовск, , 03:17 — REGNUM Украинский командир с позывным Мадьяр рассказал о сложной для Киева ситуации у Артемовска (Бахмут). Об этом пишет «Страна. ua».

Бахмут Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: Зеленский: на бахмутском направлении постоянно сложная ситуация

«Тяжело по всем без исключения направлениям Бахмута. В Артемовске нет достаточного для наступления вооружения», — признал Мадьяр.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что практически все дороги в город находятся под огневым контролем ВС РФ, но Киев ещё не готов сдать Артемовск — и «в этой мясорубке украинский режим продолжает перемалывать своих же военных».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский особо выделил сложную обстановку под Артёмовском в Донецкой Народной Республике, докладывая о положении ВСУ.