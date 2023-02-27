В Горловке из-за обстрелов ВСУ ранены женщина и ребёнок
Приходько сообщил о травмировании шестилетнего ребёнка из-за обстрела Горловки ВСУ
Донецк, 28 февраля, 2023, 02:58 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике были повреждены несколько зданий, ранен находившийся в одном из них ребёнок 2017 года рождения. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
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Из-за обстрела Горловки украинскими военными также пострадала женщина 1983 года рождения, следует из сообщения Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горожанка получила травмы в Никитовском районе. Там были повреждены многоквартирные дома, здание ДК и линии электропередачи.
Десять снарядов по Горловке ВСУ выпустили около полуночи.
Как сообщало ИА REGNUM, пять мирных жителей, включая одного подростка, пострадали в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР 27 февраля по данным СЦКК.