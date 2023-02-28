Париж, , 02:56 — REGNUM Бывший командующий Иностранным легионом французский генерал Бруно Дари заявил, что танки от западных союзников Украине не помогут. Об этом он написал в издании Le Figaro.

Трофеи из зоны СВО пресс-служба Южного военного округа

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Припоминая историю, Дари пояснил, что танки дают существенное преимущество лишь тогда, когда они появляются быстро, внезапно и в больших количествах.

«А когда противник «ожидал» прохода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей», — признал генерал.

По словам военного, 200-300 танков не смогут коренным образом изменить соотношение сил. Российская армия не теряла времени и усилила противотанковую оборону на линии соприкосновения. Благодаря БПЛА, спутниковым системам и другим современным оснащениям подготовка танковых атак ВСУ не останется незамеченной и получит отпор.

Как сообщало ИА REGNUM, только 30% из 300 немецких танков Leopard в составе бундесвера можно использовать для ведения боевых действий, заявил 26 февраля в интервью газете Bild am Sonntag глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер.