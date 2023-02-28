Песков заявил о переходе НАТО из условных противников во враги России
Москва, 28 февраля 2023, 02:48 — REGNUM Разведка альянса НАТО круглосуточно работает против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что представители блока ведут себя не как условные противники РФ, а уже как враги. Своё мнение представитель Кремля высказал в интервью «Известиям».
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Он напомнил о совместных решениях представителей стран, состоящих в альянсе, о наращивании поставок оружия и повышении технического уровня вооружений. Эти действия пресс-секретарь президента РФ назвал коллективными.
Как сообщало ИА REGNUM, Песков также напомнил, что Россия готовилась к серьёзным переговорам по договорам о безопасности и контроле над вооружениями в 2020 году, но Запад отказался от обсуждения.