Москва, , 02:48 — REGNUM Разведка альянса НАТО круглосуточно работает против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что представители блока ведут себя не как условные противники РФ, а уже как враги. Своё мнение представитель Кремля высказал в интервью «Известиям».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По сути, сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги. Их разведка 24 часа в сутки работает против нас, их вооружение бесплатно поставляется на Украину и стреляет в наших военных», — сказал Песков.

Он напомнил о совместных решениях представителей стран, состоящих в альянсе, о наращивании поставок оружия и повышении технического уровня вооружений. Эти действия пресс-секретарь президента РФ назвал коллективными.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также напомнил, что Россия готовилась к серьёзным переговорам по договорам о безопасности и контроле над вооружениями в 2020 году, но Запад отказался от обсуждения.