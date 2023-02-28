Песков: ситуация в Киеве не даёт возможности рассчитывать на прекращение спецоперации

Москва, , 02:19 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» рассказал, почему сейчас невозможно урегулировать конфликт на Украине и завершить спецоперацию.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«То положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не даёт нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов. Поэтому СВО продолжается до достижения цели», — выразил мнение Кремля его официальный представитель.

По словам Пескова, значительная часть россиян полностью поддерживает лидера РФ Владимира Путина, цели спецоперации и курс развития с опорой на собственные силы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готовилась к серьёзным переговорам по договорам о безопасности и контроле над вооружениями в 2020 году, но Запад отказался от обсуждения. Об этом в интервью «Известиям» рассказал Дмитрий Песков.