Москва, 28 февраля, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям» развенчал слухи о возможном создании СССР, а также пояснил про отношения России и Белоруссии как единого государства.

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Песков напомнил высказывание президент РФ Владимира Путина: «Тот, кто не жалеет о Советском Союзе, не имеет сердца. Тот, кто желает воссоздания Советского Союза, не имеет мозгов».

«Мне кажется, что это самое исчерпывающее пояснение тем, кто говорит о воссоздании СССР. Это невозможно», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Вместе с тем Дмитрий Песков пояснил, что есть и другие «современные формы интеграции — разновекторные и разноскоростные».

«Самая продвинутая и быстрая интеграционная форма на пространстве бывшего СССР — это Союзное государство Россия — Беларусь. Очень много уже позитивных шагов сделано. Очень много достижений. Когда будет Высший Госсовет, мы о них услышим из уст двух президентов. Но это никоим образом не возвращение к Советскому Союзу и не попытка его воссоздания», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и Александр Лукашенко поддерживают насыщенный диалог на постоянной основе, заявил 27 февраля Дмитрий Песков.