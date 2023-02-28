Песков заявил о процессе отказа от использования доллара в странах мира
Москва, 28 февраля 2023, 01:57 — REGNUM Процесс дедолларизации, который сейчас наблюдается в мире, уже необратим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью «Известиям» он констатировал, что страны стали больше опираться на свои национальные валюты.
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По его мнению, страны интенсивно переходят на новые способы осуществления платежей с опорой на собственные валюты. Тем не менее, пока рано говорить об инициировании соглашения, которое закрепит уход от доллара как резервной валюты, так как для этого ещё нужно время, сказал пресс-секретарь президента РФ. Он подчеркнул, что наработок в этой сфере много и объём таких платежей мал в сравнении с долларовым оборотом, но стран, отказывающих от американской валюты, становится всё больше.
Как сообщало ИА REGNUM, он также заявил, что движение к многополярности мира будет долгим и болезненным, и пока только начато движение в эту сторону.