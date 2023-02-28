Москва, , 01:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин всегда готов к проведению переговоров. Но лидеры стран, которые открыто заявляли о предстоящих контактах ничего больше для этого не делали. Об этом в интервью «Известиям» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Пресс-секретарь Путина отметил, что было много заявлений от канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о готовности прямого диалога с президентом России, но никаких конкретных инициатив за этим не следолвало.

«Не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва готова к переговорам, но под большим вопросом оказалась их содержательная часть. Так как одно дело вести обсуждение со стороной, которая соблюдает нейтралитет и совсем другое с теми, кто «косвенно принимает участие в боевых действиях».

«Как тогда можно рассчитывать на посреднический потенциал? Никак, этот потенциал просто пропадает», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента России Владимира Путина по участию в выборах главы государства в 2024 году.