Москва, 28 февраля, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин всегда готов к проведению переговоров. В том числе речь идёт о возможных диалогах по урегулированию конфликта на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но лидеры стран, которые открыто заявляли о предстоящих контактах, ничего больше для этого не сделали. Об этом в интервью «Известиям» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Пресс-секретарь Путина отметил, что было много заявлений от канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о готовности прямого диалога с президентом России, но никаких конкретных инициатив за этим не следовало.

«Не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва готова к переговорам, но под большим вопросом оказалась их содержательная часть. Так как одно дело вести обсуждение со стороной, которая соблюдает нейтралитет, и совсем другое — с теми, кто «косвенно принимает участие в боевых действиях».

«Как тогда можно рассчитывать на посреднический потенциал? Никак, этот потенциал просто пропадает», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента России Владимира Путина по участию в выборах главы государства в 2024 году.