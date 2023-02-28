Москва, , 01:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе интервью «Известиям» заявил, что на Украине остались силы, которые не поддерживают киевский режим и готовы на переговоры с Россией.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

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По словам Пескова, часть лояльных к России сил находится в Киеве, часть — за его пределами и даже в РФ. Как пример, Виктор Медведчук со своими сторонниками.

«Тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют. Пока мы видим, что тот режим, который сейчас в Киеве, благоволит нацистам и нацистским проявлениям в обществе Украины», — считает Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, для Украины нет другого пути, кроме как заключить мирный договор с Россией, и делать это необходимо сейчас. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.