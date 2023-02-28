Песков прокомментировал намерение Китая помочь в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой

Москва, , 01:31 — REGNUM Реализовать план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный КНР, мешает текущая обстановка, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песоков. Пока ситуация такова, что ряд нюансов препятствует заключению соглашения между сторонами, отметил он в интервью «Известиям».

Дмитрий Песков Kremlin.ru

Читайте также: Песков: движение мира к многополярности будет длинным и болезненным

«Китай озвучил свой голос, любая попытка сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования проблемы приветствуется, но, конечно же, важны нюансы», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что КНР мощнейшая страна, игнорировать интересы которой на международной арене невозможно. Отношения России и Китая пресс-секретарь президента РФ считает многоформатным, а торгово-экономическое взаимодействие — перспективным благодаря большому потенциалу. В целом сотрудничество между странами стратегическое, а их интересы по большему счёту совпадают, также сказал Песков.

Ранее МИД Китая представил 12 пунктов для прекращения боевых действий на Украине, мирным переговорам и экономической стабильности. В документе указано, что санкционная политика Запада никак не способствует урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что мир, где все страны равны и имеют право голоса, может стать реальностью через некоторое время — после того, как будет достигнута многополярность.