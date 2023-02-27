Москва, 28 февраля, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью «Известиям» о планах президента России Владимира Путина по участию в выборах главы государства в 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Песков напомнил, что Путин сказал, что выборы однозначно пройдут — «это неотъемлемая часть процесса развития нашего общества и политической системы».

«Ближе к концу, к середине второй половины 2023 года мы так или иначе будем вступать в электоральный сезон. Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — заверил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь добавил, что окружение президента не слышало никаких заявлений о его планах по участию или неучастию в выборах.

«Пока ещё чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — резюмировал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков в интервью «Известиям», говоря о возобновлении Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнул, что «безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой».