Москва, , 01:10 — REGNUM Мир, где все страны равны и имеют право голоса, может стать реальностью через некоторое время — после того, как будет достигнута многополярность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Очевидно, что весь мир двигается в сторону многополярности. В сторону системы взаимоотношений, где не существует некой касты «цивилизованных стран» и всех остальных», — подчеркнул он.

Песков считает, что в многополярном мире страны будут учитывать обеспокоенность друг друга, в равной степени иметь право голоса и рассчитывать быть услышанными. В обновлённом мироустройстве будет «не приемлем новый колониализм», а все проблемы, возможно, будут «решаться за столом переговоров», также сказал пресс-секретарь президента России.

Он считает, что пока мир только начал движение в сторону этих перемен и находится в «транзитарном» периоде. На то, чтобы изменить мироустройство, потребуется время, и путь к этому будет «длинным, болезненным», также сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, он также заявил о том, что Россия готовилась к серьёзным переговорам по договорам о безопасности и контроле над вооружениями в 2020 году, но Запад отказался от обсуждения. Проекты договоров были направлены Москвой в Вашингтон, Брюссель и Вену, но ответной реакции не последовало.