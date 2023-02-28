Глава МИД РФ Лавров: у России и Азербайджана есть несколько совместных мегапроектов

Москва, , 01:13 — REGNUM Россия и Азербайджан разрабатывают несколько совместных проектов как двустороннего, так и международного характера. Об этом 27 февраля сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев President.az

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«В разработке несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный характер, а где-то даже глобальный. К этим проектам проявляют интерес обе стороны. Перспективы есть», — заверил Лавров.

Также министр выразил благодарность главе Азербайджана за усилия по стабилизации обстановки в стране.

Алиев отметил, что «мы настроены позитивно и конструктивно работать», добавив, что восстанавливается докоронавирусная динамика поездок населения «наших стран».

Как сообщало ИА REGNUM, визит Лаврова в Азербайджан приурочен к первой годовщине подписания Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана 22 февраля 2022 года.