Лукашенко предложил КНР подключиться к сотрудничеству Белоруссии и России
Минск, 28 февраля 2023, 01:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о целесообразности трёхстороннего сотрудничества между Пекином, Минском и Москвой. Такое мнение он высказал представителям СМИ КНР, трансляция интервью шла на телеканале «Беларусь 1».
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Белорусский лидер заявил о необходимости взаимодействия в первую очередь в сфере промышленной политики. Такое сотрудничество он считает «большим полем для деятельности».
Он напомнил об успешном ходе реализации совместно с Китаем проекта строительства индустриального парка «Большой камень» в Белоруссии. Лукашенко также назвал хорошим направлением для сотрудничества поставки продукции из Китая в Европу, Африку и другие регионы через белорусскую территорию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он назвал борьбу США за права уйгуров в КНР попыткой ослабить Китай. По мнению белорусского президента, истинная цель США обострить ситуацию и развязать гражданскую войну.