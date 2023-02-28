Лукашенко предложил Китаю подключиться к единой промышленной политике Белоруссии и России

Минск, , 01:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о целесообразности трёхстороннего сотрудничества между Пекином, Минском и Москвой. Такое мнение он высказал представителям СМИ КНР, трансляция интервью шла на телеканале «Беларусь 1».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Белорусский лидер заявил о необходимости взаимодействия в первую очередь в сфере промышленной политики. Такое сотрудничество он считает «большим полем для деятельности».

«Почему бы не подключиться Китаю? Давайте начнем с Беларуси, а потом объединимся втроем — Россия, Беларусь и Китай», — сказал Лукашенко.

Он напомнил об успешном ходе реализации совместно с Китаем проекта строительства индустриального парка «Большой камень» в Белоруссии. Лукашенко также назвал хорошим направлением для сотрудничества поставки продукции из Китая в Европу, Африку и другие регионы через белорусскую территорию.

«Плацдарм хороший, выгодный. Приходите и работайте. Будет польза и вам, и нам», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он назвал борьбу США за права уйгуров в КНР попыткой ослабить Китай. По мнению белорусского президента, истинная цель США обострить ситуацию и развязать гражданскую войну.