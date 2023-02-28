Песков: Россия готовилась к переговорам по контролю над вооружением, но Запад отказался

Москва, , 00:50 — REGNUM Россия готовилась к серьёзным переговорам по договорам о безопасности и контроле над вооружениями в 2020 году, но Запад отказался от обсуждения. Об этом в интервью «Известиям» рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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Он отметил, что проекты договоров были направлены Москвой в Вашингтон, Брюссель и Вену, но ответной реакции не последовало.

Песков считает, что переговоры были бы «сложные, местами непримиримые», но они бы шли.

Как сообщало ИА REGNUM, неожиданностью для стран Запада стала приостановка участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 26 февраля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.