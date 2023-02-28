Зеленский: на бахмутском направлении постоянно сложная ситуация
Киев, 28 февраля 2023, 00:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский особо выделил обстановку под Артёмовском в Донецкой Народной Республике, докладывая о положении ВСУ. Заявление было сделано в обращении украинского лидера, опубликованном в его телеграм-канале.
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Он подчеркнул, что ВСУ продолжают обороняться несмотря на сложившиеся обстоятельства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сложной назвала ситуацию под Артёмовском заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что обстановка непростая по всей линии фронта.