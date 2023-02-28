Зеленский заявил об усугублении и без того сложной ситуации под Артёмовском

Киев, , 00:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский особо выделил обстановку под Артёмовском в Донецкой Народной Республике, докладывая о положении ВСУ. Заявление было сделано в обращении украинского лидера, опубликованном в его телеграм-канале.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Читайте также: Замминистра обороны Украины: ситуация на фронте сложная

«Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием… На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают обороняться несмотря на сложившиеся обстоятельства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сложной назвала ситуацию под Артёмовском заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что обстановка непростая по всей линии фронта.