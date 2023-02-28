Нуланд: среди республиканцев и демократов есть сомнения относительно помощи Киеву

Вашингтон, , 00:28 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 27 февраля на конференции в Вашингтоне сказала, что часть представителей партий республиканцев и демократов уже выражают сомнения в вопросе необходимости дальнейшего выделения помощи Украине.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

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«США уже выделили больше 30 млрд долларов на цели, касающиеся безопасности, экономического развития и гуманитарной ситуации на Украине. Это невозможно сделать без подавляющей поддержки обеих партий в Конгрессе», — пояснила Нуланд.

Она признала, что «в обеих партиях по краям люди начинают сомневаться», но в общем американцы поддерживают курс Белого дома по российско-украинскому конфликту.

«Американцы понимают, каковы ставки», — добавила замгоссекретаря.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский «ощущает одиночество» из-за ослабления поддержки на Западе, что является для него «неудобной правдой», считает обозреватель Габор Штайнгарт.