Москва, 28 февраля, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью «Известиям», говоря о возобновлении Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнул, что «безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он заявил, что Россия пойдёт на сотрудничество по ДСНВ тогда, когда Вашингтон услышит Москву. По мнению Пескова, должны измениться условия договора и подход стран, которые находятся под влиянием США.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты официально не уведомлены Москвой по поводу приостановки участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила 27 февраля помощник госсекретаря США по вопросу контроля над вооружениями Мэллори Стюарт.