Пушилин заявил об огневом контроле ВС РФ почти всех дорог в Артёмовске
Донецк, 28 февраля 2023, 00:18 — REGNUM ВСУ продолжают перебрасывать резервы на артёмовское направление, несмотря на то, что территорию вокруг города практически полностью контролируют российские военные. Об этом рассказал в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Несмотря на это, командование ВСУ продолжает отправлять военные подразделения к Артёмовску, также сказал Пушилин. Ранее ВС РФ взяли под контроль районы города Ступка и Ильиновка.
Как сообщало ИА REGNUM, замминистра обороны Украины Анна Маляр охарактеризовала ситуацию на фронте как сложную. По её словам, наиболее тяжёлая обстановка сложилась возле Артёмовска.