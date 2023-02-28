Белгород, , 00:01 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде нашли обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что пострадавших нет, но есть разрушения: «где-то выбиты окна, повреждены автомобили».

Как написал Гладков, на месте работают спецслужбы. Сам он находится в больнице и поручил контролировать происходящее мэру Белгорода Валентину Демидову.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля МЧС разослало предупреждения об обстрелах со стороны ВСУ жителям пяти сёл на границе с Украиной.