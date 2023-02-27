Херсон, 27 февраля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. В конце лета 2023 года власти Херсонской области намерены запустить движение пассажирских поездов в населённые пункты Крыма. Возобновить железнодорожное сообщение намерены с Джанкоем, Симферополем и Керчью, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

khogov.ru Владимир Сальдо

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Восстановление транспортной системы уже идёт, подчеркнул он. Полностью восстановлено движение поездов, как предполагается, будет в конце лета, а возможно, и раньше.

«Получится запустить железнодорожное сообщение, которое соединит Геническ, Джанкой, Симферополь, Евпаторию, туда, куда чаще ездят херсонцы, и даже в Керчь», — отметил Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года запуск железнодорожного пассажирского сообщения между Республикой Крым, Херсонской и Запорожской областями не состоялся из-за того, что эти перевозки могли угрожать жизни людей. Безопасность граждан тогда назвал приоритетом глава Крыма Сергей Аксёнов.