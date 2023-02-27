Сальдо: движение поездов между Крымом и Херсонской областью возобновят
Сальдо сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения между Крымом и Херсонской областью
Херсон, 27 февраля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. В конце лета 2023 года власти Херсонской области намерены запустить движение пассажирских поездов в населённые пункты Крыма. Возобновить железнодорожное сообщение намерены с Джанкоем, Симферополем и Керчью, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».
Читайте также: Запуск пассажирских поездов из Крыма в Херсон и Запорожье отложили
Восстановление транспортной системы уже идёт, подчеркнул он. Полностью восстановлено движение поездов, как предполагается, будет в конце лета, а возможно, и раньше.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года запуск железнодорожного пассажирского сообщения между Республикой Крым, Херсонской и Запорожской областями не состоялся из-за того, что эти перевозки могли угрожать жизни людей. Безопасность граждан тогда назвал приоритетом глава Крыма Сергей Аксёнов.