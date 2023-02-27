* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 23:51 — REGNUM В Москве суд зарегистрировал уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который обвиняется в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Дмитрий Глуховский на презентации книги (сс) Tempus

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В мае 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Глуховского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в рамках уголовного дела о распространении фейков. Он разместил в соцсетях смонтированные видеоролики с искусственно созданными обвинениями в адрес бойцов российской армии.

Писателя объявили в международный розыск. В октябре Министерство юстиции внесло Дмитрия Глуховского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр СМИ-иноагентов.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Глуховского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) было утверждено Генеральной прокуратурой России и направлено в суд 22 февраля.