Лукашенко: США пытаются разжечь гражданскую войну в Китае, защищая права уйгуров

Минск, , 23:48 — REGNUM У представителей Соединённых Штатов Америки нет цели защитить права уйгуров, и они не смогут помочь представителям этого народа отстоять их. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило издание БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Истинной целью США он назвал желание обострить ситуацию и тем самым ослабить Китай. Попытки американцев установить демократию для уйгуров в КНР он назвал чепухой, так как «только Китай сможет на своей территории всем народам дать право свободно жить и существовать», всё зависит от политики китайских властей.

«Американцы просто через это хотят влезть, в данном случае — в Китай, и разжечь гражданскую войну. Им надо ослабить Китай», — считает Лукашенко.

Он подчеркнул, что у представителей США есть сильное желание управлять другими государствами и отдельными территориями, и для его реализации американцы ищут разные пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о том, что в Вашингтоне приветствуют доклад Управления ООН по правам человека о том, что Китай допустил серьёзные нарушения прав уйгуров в Синьцзяне.