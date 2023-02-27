Санкт-Петербург, 27 февраля, 2023, 23:38 — ИА Регнум. По информации пресс-службы Балтийского флота, малые ракетные корабли проектов 22 800 «Каракурт» и 21 631 «Буян-М» с крылатыми ракетами «Калибр», вышли на учения в Балтийское море.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации Малые ракетные корабли проекта 22800

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В маневрах участвуют суда: «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск», ракетный катер «Димитровград».

«Корабли выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с ударными группировками условного противника», — пояснили в ведомстве.

Также участникам предстоят реальные боевые упражнения — экипажи проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают маневрирование и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.

Как сообщало ИА REGNUM, ядерная мощь ВМФ РФ оказалась под пристальным наблюдением Норвежской разведывательной службы (NIS). О том, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, сказано в ежегодном докладе разведчиков.