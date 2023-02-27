Лукашенко призвал Киев прийти к миру с Москвой, не выдвигая условий
Минск, 27 февраля 2023, 23:32 — REGNUM Для Украины нет другого пути, кроме как заключить мирный договор с Россией, и делать это необходимо сейчас. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на телеканале «Беларусь».
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Особое внимание он обратил на то, что договорённости должны быть достигнуты «без предварительных условий». Белорусский лидер выразил уверенность, что это понимают и на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также призвал остановить конфликт на Украине пока РФ не поставила экономику на военные рельсы. Белорусский лидер также напомнил о попытках представителей России инициировать переговоры об остановке конфликта и о том, что эти действия предпринимались с самого начала спецоперации.