Минск, 27 февраля, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Для Украины нет другого пути, кроме как заключить мирный договор с Россией, и делать это необходимо сейчас. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на телеканале «Беларусь».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Читайте также: Лукашенко видит уникальный момент для завершения конфликта на Украине

«Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас», — отметил Лукашенко.

Особое внимание он обратил на то, что договорённости должны быть достигнуты «без предварительных условий». Белорусский лидер выразил уверенность, что это понимают и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также призвал остановить конфликт на Украине пока РФ не поставила экономику на военные рельсы. Белорусский лидер также напомнил о попытках представителей России инициировать переговоры об остановке конфликта и о том, что эти действия предпринимались с самого начала спецоперации.