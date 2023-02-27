Советник Бэрроу: Британия надеется на завершение конфликта на Украине на условиях Киева

Лондон, , 23:23 — REGNUM Власти Великобритании будут и впредь финансировать Украину, не желая заморозки конфликта, но настроены на его скорое завершение лишь на условиях Киева. Об этом журналистам в парламенте 27 февраля сказал советник премьер-министра Британии по национальной безопасности Тим Бэрроу.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру. Мы не хотим видеть замороженный конфликт», — сказал Бэрроу, добавив, что помощь киевской армии нужно ускорить.

Отмечается, что Британия не собирается направлять истребители на Украину — Киеву отправят танки и дальнобойные орудия.

По словам Тима Бэрроу, окончание конфликта должно быть быстрым, но «с учетом сохранения территориальной целостности Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, призыв британского премьер-министра Риши Сунака к международным партнёрам помочь Киеву нанести ущерб российским силам за линией фронта — это нечто новое во враждебной политике Британии.