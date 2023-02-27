СМИ: на Украине установили лиц, причастных к убийству агента разведки Киреева

Киев, , 23:15 — REGNUM Следователи на Украине установили лиц, причастных к убийству в Киеве в марте 2022 года банкира и агента украинской военной разведки Дениса Киреева, который участвовал в мирных переговорах с Россией. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на своих информаторов.

Киев. Здание Правительства Украины Марина Захарова © ИА REGNUM

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Отмечается что установлен круг подозреваемых в совершении уголовного преступления. Уже допрошены 20 свидетелей, назначено 14 судебных экспертиз, проведен ряд других следственных действий.

При этом по прошествии почти года расследования обвинения по уголовному делу никому не предъявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, у штатного сотрудника управления военной разведки Украины, участника делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева была задача «затянуть» переговорный процесс, чтобы «выиграть время» для ВСУ, а затем он был убит сотрудниками СБУ. Об этом рассказал глава военной разведки киевского режима Кирилл Буданов.