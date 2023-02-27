Никарагуа, 27 февраля, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Рядом с населённым пунктом Хикилильо в Никарагуа произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков оценивается в 5,2, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Жители Никарагуа

Читайте также: При новом землетрясении в Турции погиб один человек, десятки пострадали

Эпицентр землетрясения находится в Тихом океане, на расстоянии в 60 км от побережья страны. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 79 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья пострадали десятки человек, есть погибший.