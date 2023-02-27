Если рассматривать нынешний саудовско-украинский кейс с точки зрения рисков для Москвы, то насторожить здесь должен не сам факт предоставления саудовской помощи, так как Эр-Рияд уже в октябре прошлого года выразил готовность предоставить Киеву финансовые средства в гуманитарных целях. Настороженность вызывает время, выбранное для визита

Кирилл Семенов, , 23:47 — REGNUM Принцы, деньги, мирный план

Фархан Аль Сауд Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Впервые с момента установления дипотношений между странами Украину посетил министр иностранных дел Саудовской Аравии. Принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд прибыл в Киев во главе делегации и 26 февраля встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и самим президентом Владимиром Зеленским.

Помимо протокольных заверений в дружбе и сотрудничестве ключевой темой публичной части визита стали деньги.

Саудовская Аравия и Украина подписали соглашение и меморандум о взаимопонимании, который предполагает выделение Киеву нового транша помощи на сумму 400 миллионов долларов. Меморандум включает финансирование Королевством поставок нефтепродуктов на Украину в размере 300 миллионов, которые будут выделены в качестве гранта, предоставленного правительством КСА через Саудовский фонд развития. Кроме того, меморандум предусматривает совместную программу сотрудничества по оказанию гуманитарной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов.

Что касается непубличной части, то, конечно же, речь шла и об условиях, на которых Россия и Украина могут оказаться за столом переговоров. Однако принц Фейсал отказывается обсуждать конкретные шаги, предпринятые Эр-Риядом на данном этапе, заявив, что такие откровения контрпродуктивны.

Эр-Рияд поддерживает баланс

Накануне визита делегации Зеленскому позвонил наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман. Он также высказал дежурную готовность продолжить посреднические усилия между Москвой и Киевом и свою поддержку любым мерам, которые могли бы способствовать деэскалации.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Kremlin.ru

Напомним, что саудовский наследный принц сыграл ключевую роль в обмене военнопленными между Россией и Украиной в сентябре 2022 года. Тогда при посредничестве принца Мухаммеда Россия освободила 10 иностранных наемников, захваченных на Украине, в том числе пятерых британцев и двоих американцев. Этот шаг стал возможным благодаря тесным связям, которые сложились между принцем Мухаммадом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным.

С лета 2022 года в экспертную среду просачивались сообщения о якобы контактах между представителями России и Украины при саудовском посредничестве на территории КСА.

Кронпринц поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая сотрудничество в рамках ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти и их союзников, включая Россию). Последний на данный момент официальный контакт такого рода состоялся во время телефонных переговоров 30 января 2023 года.

Несмотря на выделение Украине нового транша гуманитарной помощи и голосований в рамках Генеральной ассамблеи ООН за антироссийские резолюции, Саудовская Аравия не намерена жертвовать связями с Россией. Можно предполагать, что и в дальнейшем КСА будет придерживается в целом нейтральной позиции по российско-украинскому конфликту, отказываясь предоставлять Киеву реальную военную помощь и присоединяться к односторонним санкциям США и их союзников в отношении РФ.

Тем не менее в отношении двух стран есть и линии напряжения. И киевский визит может быть связан с ними.

Сигнал Москве

Если рассматривать нынешний саудовско-украинский кейс с точки зрения рисков для Москвы, то насторожить здесь должен не сам факт предоставления саудовской помощи, так как Эр-Рияд уже в октябре прошлого года выразил готовность предоставить Киеву финансовые средства в гуманитарных целях.

Определенную настороженность может вызывать время, выбранное для исторического визита.

С одной стороны, визит саудовского министра мог иметь и не декларируемую составляющую.

Нельзя исключать, что, помимо собственной версии плана урегулирования, о котором глава МИД КСА уже упоминал в швейцарском Давосе, но подробности которого пока предпочитают держать в секрете, у встречи в Киеве был и еще один непубличный контекст.

Посещение принцем Фейсалом Киева состоялось после того, как в СМИ стали распространяться сообщения со ссылкой на иранских официальных лиц о том, что Россия поставит Ирану истребители Су-35.

Су-35 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В западных СМИ это преподносится как якобы ответный шаг Москвы навстречу Тегерану после того, как Иран начал поставки собственных вооружений России. Для Саудовской Аравии любое усиление Ирана — это угроза национальной безопасности.

В Эр-Рияде обвиняют Тегеран не только в поддержке йеменских хуситов (с которыми Саудовская Аравия на протяжении девяти лет ведет войну) и иных враждебных Королевству шиитских группировок на Ближнем Востоке, но и в ударах по самой территории КСА. В частности, речь идет об атаках беспилотниками-камикадзе и крылатыми ракетами объектов нефтедобывающей компании «Арамко» в 2019 году.

Соответственно, поставки Тегерану самолетов Су-35, которые также могут выполнять и ударные функции, с точки зрения саудовского руководства, способны серьезно нарушить баланс сил в зоне Персидского Залива.

Визит саудовской высокопоставленной делегации в Киев может рассматриваться как выражение недовольства укреплением российско-иранских военных связей.

Боевой порядок «Тактическое крыло» Су-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проблема Су-35

В то же время проблема возможных поставок Су-35 в Иран, о которой говорят иранские официальные лица, это не столько проблема российско-иранских отношений, сколько арабо-российских.

Многое указывает, что она возникла из-за отказа Каира от закупки партии Су-35, которые уже были изготовлены для египетских ВВС.

У арабских государств еще оставалась возможность решить этот вопрос в своих интересах, не допустив появления Су-35 у Ирана. Например, самолёты могли быть приобретены теми же КСА или ОАЭ, которые, собственно, и выделяли значительные суммы Египту, позволяя ему заключать масштабные военные контракты с Россией.

В частности, в арабских экспертных кругах была популярна версия, что, когда в 2013 году тогдашний глава саудовской разведки принц Бандар приезжал в Москву с предложением масштабных военных контрактов (по данным Reuters, их сумма могла составить $15 млрд), речь могла идти о такой схеме: Саудовская Аравия выделяет средства для Каира на закупку российских вооружений, а РФ воздерживается от поставок наступательных вооружений в Иран.

Хотя на тот момент действовали санкции ООН в отношении Ирана, касающиеся и поставок в ИРИ наступательных вооружений, но у Саудовской Аравии могли быть опасения по поводу их скорого завершения с учётом начавшихся в том же году американо-иранских переговоров на оманской площадке.

Неизвестно, как на это отреагировали в Москве и было ли сделано такое предложение в принципе. Но многое указывает, что как минимум до недавнего времени такая схема работала.

То, что Россия в конечном итоге могла «пристроить» свои Су-35, продав их Ирану и получив от него, вероятно, какие-то иные дивиденды, не должно настраивать арабские государства против РФ. Поставки Ирану спровоцированы американским давлением на Египет, и у России по большому счету не было иного выхода. Санкции США и стали той причиной, которая позволила укрепиться иранским ВВС.

Тем не менее сохранение военного сотрудничества России с арабскими государствами, вопреки давлению США, также может напрямую влиять на динамику военных связей между Россией и Ираном. Достаточно вспомнить американский подход к поставкам вооружений на Ближний Восток, который основан на сохранении баланса в пользу Израиля и недопустимости поставок арабским государствам партий вооружений, способных изменить этот баланс.