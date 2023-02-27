Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода

Москва, , 21:59 — REGNUM Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода, сообщили 27 февраля в пресс-службе правительства.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

Предприятие находится в простое с 2014 года. Поставлена задача выйти на прежние показатели в течение полутора лет. Необходимую поддержку заводу должны оказать предприятия «Ростеха».

«Предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства и сервисного обслуживания востребованной продукции», — сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Задолженность перед сотрудниками завода по зарплате будет ликвидирована, на предприятии проведут инвентаризацию, при необходимости — переобучение сотрудников, сказал Мантуров.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в феврале 2023 года на совещании с представителями авиационной отрасли отметил важность использования в авиаперевозках отечественной техники.