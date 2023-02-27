С 1 марта вырастет стоимость автомобилей Lada

Москва, , 21:50 — REGNUM АвтоВаз с 1 марта повысит цены на автомобили Lada примерно на 2% в зависимости от модельного ряда, заявил глава компании Максим Соколов.

Lada Largus Виталий Архиреев © ИА REGNUM

По его словам, до этого стоимость машин Lada увеличивалась в марте 2022 года. Нынешнее увеличение цен гораздо меньше, чем инфляция с марта 2022 по март 2023 года, добавил Соколов.

Напомним, по итогам 2022 года продажи АвтоВАЗа составили 188,6 тысяч автомобилей. В январе 2023 года продажи АвтоВАЗа в России сократились на 3% и составили 17,5 тысячи машин.

Наиболее востребованной стала Lada Granta, продажи которой выросли на 115,4% в годовом исчислении. За ней следуют внедорожники Niva Legend и Niva Travel (+94% в годовом исчислении).

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству организовать работу по постоянному контролю за формированием цен на легковые автотранспортные средства с целью недопущения необоснованного повышения их стоимости. Глава государства ожидает доклада до 15 апреля.