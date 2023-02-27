Будапешт, 27 февраля, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Одна из стран ЕС может принять решение об отправке войск на Украину, заявил 27 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Валерий Мельников/РИА Новости Виктор Орбан

Он вновь заявил о том, что ЕС «шаг за шагом скатывается к войне», и выразил опасение, что от поставок техники кто-то в ЕС может перейти к отправке солдат.

В Будапеште ранее отказались оказывать Киеву военную помощь, а также пропускать через свою территорию следующие на Украину военные грузы.

Ранее Орбан отмечал, что конфликт на Украине может завершиться в случае, если начнутся переговоры о мире между Москвой и Вашингтоном.

Также премьер Венгрии заявлял, что на территории Украины идет конфликт не между добром и злом, а «между славянами».