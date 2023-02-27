Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на станции метро «Спортивная» в Москве

Москва, , 21:40 — REGNUM Возгорание в вагоне метро на московской станции метро «Спортивная» ликвидировано, сообщили 27 февраля в столичном управлении МЧС.

Станция метро «Спортивная» © Сергей Фадеичев/ТАСС

Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Дым, который ранее заволок часть станции, уже рассеивается, пассажиры были эвакуированы со станции, сведений о пострадавших не поступало, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания, вероятно, стало замыкание проводки. Поезда следовали по Сокольнической ветке с увеличенными интервалами, а станция «Спортивная» была закрыта для пассажиров.