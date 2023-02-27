Возгорание на станции метро «Спортивная» в Москве ликвидировано
Москва, 27 февраля 2023, 21:40 — REGNUM Возгорание в вагоне метро на московской станции метро «Спортивная» ликвидировано, сообщили 27 февраля в столичном управлении МЧС.
Площадь возгорания составила один квадратный метр.
Дым, который ранее заволок часть станции, уже рассеивается, пассажиры были эвакуированы со станции, сведений о пострадавших не поступало, сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что причиной возгорания, вероятно, стало замыкание проводки. Поезда следовали по Сокольнической ветке с увеличенными интервалами, а станция «Спортивная» была закрыта для пассажиров.