Москва, 27 февраля, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Возгорание в вагоне метро на московской станции метро «Спортивная» ликвидировано, сообщили 27 февраля в столичном управлении МЧС.

Сергей Фадеичев/ТАСС Станция метро «Спортивная»

Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Дым, который ранее заволок часть станции, уже рассеивается, пассажиры были эвакуированы со станции, сведений о пострадавших не поступало, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания, вероятно, стало замыкание проводки. Поезда следовали по Сокольнической ветке с увеличенными интервалами, а станция «Спортивная» была закрыта для пассажиров.