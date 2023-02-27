Источник рассказал, что произойдет при нападении Молдавии и Украины на Приднестровье

Тирасполь, , 21:37 — REGNUM В случае, если на Приднестровье нападут одновременно и Молдавия, и Украина, вооружённые силы республики не смогут оказать сопротивления, рассказал ИА REGNUM на условиях анонимности бывший офицер гвардии ПМР, участник боевых столкновений 1991 года.

Армия Преднестровья Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Ситуация в сравнении с 1990-ми годами значительно изменилась, поскольку тогда Приднестровью помогали и украинские добровольцы, теперь же давление на республику осуществляется сразу с двух сторон, отметил офицер.

Даже в случае, если вводить войска в Приднестровье будет только Кишинев, а Киев займет позицию «проукраинского нейтралитета», справиться с такой атакой ПМР будет тяжело, полагает источник.

Армия республики компактна, разворачивание частей в боевые порядки может быть осуществлено в краткие сроки, но при этом в Приднестровье используют устаревшую технику, и она не позволит справиться с новейшими видами вооружения, которые могут оказаться как у Киева, так и у Кишинева, отметил собеседник агентства.

Если Молдавия решится на проведение такой операции, то попытается одержать победу быстро и не вступить в прямое столкновение с российским миротворческим контингентом, целью армии Приднестровья, в свою очередь, будет создание мощной обороны и втягивание противника в затяжные бои, считает офицер.

Целью Украины, в свою очередь, могут стать склады с вооружениями в окрестностях села Колбасна. Киев испытывает проблемы с боеприпасами и может выставить Кишиневу такую «цену» своей поддержки, допускает источник. Получение одновременно столь значительных объемов боеприпасов, даже устаревших, серьезно улучшит ситуацию со снабжением ВСУ, добавил он.