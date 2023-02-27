Лондон, 27 февраля, 2023, 21:17 — ИА Регнум. В Европейском Союзе нарушен собственный запрет на поставки вооружения Киеву, пишет 27 февраля британская деловая газета Financial Times со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

В начале вооружённого конфликта на Украине Боррель якобы поинтересовался у представителей стран Евросоюза, видят ли они проблему в поставках летательного оружия.

«Ну мы не поставляем его, потому что нет войны. А если есть война, то им нужно летальное оружие, разве нет», — заявил тогда глава европейской дипломатии, настояв на увеличении объёмов финансирования так называемого «Европейского фонда мира».

По словам Борреля, денежные средства ЕС ранее использовались для субсидирования французских молочных фермеров и польских автомагистралей, затем стали отправлять на Украину оружие, финансируемое фондом, и помогать вести войну против России, этот момент, по его мнению, стал «прорывным».

«Это табу было нарушено», — констатировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

При этом некоторые из стран-членов ЕС сопротивлялись новой политике. Так, Венгрия изначально выступала против использования Европейского фонда мира в рамках украинского конфликта, но позже согласилась платить взносы в фонд при условии, что поставляемое Киеву оружие не будет проходить транзитом через территорию Венгрии.

По данным Financial Times, даже официальные представители «проукраинских» государств-членов ЕС были потрясены решением Борреля о вооружении Киева.

В статье также говорится, что год спустя данный шаг по-прежнему воспринимается как слишком агрессивный и способный спровоцировать растущую реакцию со стороны России.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ЕС осуществляет поставки оружия Киеву, поскольку данный конфликт является вызовом для его безопасности.