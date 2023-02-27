Украинские военные экстренно избавляются от американских гаубиц М777 на Купянском направлении

Москва, , 20:45 — REGNUM Вооружённые формирования Украины на Купянском направлении ведут экстренную замену американских гаубиц М777 на советскую технику из-за дронов «Ланцет», сообщает 27 февраля RT.

Гаубица М777 © Sgt. Julio Hernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным источника, только с начала февраля украинские подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад потеряли на Купянском направлении не менее пяти американских гаубиц М777 калибра 155 мм.

Два оборудованных стальной сеткой для защиты от дронов орудия уничтожены вместе с боекомплектом барражирующими боеприпасами «Ланцет» на позициях между харьковскими населёнными пунктами Табаевка и Песчаное.

Предварительно, ещё три гаубицы с такой же защитой уничтожены в районе Куриловки и Песчаного в пяти километрах от станции Купянск-Узловой.

Поразить орудия, предположительно, удалось прямыми попаданиями «Ланцетов» благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчёты ВСУ атакуются с тыла.

Из-за нехватки исправных гаубиц ВСУ вынужденно перешли на старые советские орудия: 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года) и хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм.

Переброска данных орудий осложняется плохим техническим состоянием ряда элементов, а также дефицитом годных к применению артиллерийских снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 февраля российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ в Николаевской области, в результате чего была уничтожена американская гаубица М777.