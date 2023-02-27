Симферополь, 27 февраля, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Повторная активность в зоне землетрясения в Турции могла вызвать небольшие толчки у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Алушта

«Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе», — заявила она.

Эксперт призвала сохранять спокойствие и проверять всю информацию. Горелова сообщила, что специалисты выступят с аналитическим прогнозом после получения и обработки данных.

«Пока у нас ничего предвещающего что-то страшное не зафиксировано», — добавила она.

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Напомним, 27 февраля в 16:25 по местному времени в акватории Чёрного моря зафиксировано землетрясение магнитудой до 3,0. Очаг залегал на глубине 15 км, эпицентр находился в 25 км от Алушты.