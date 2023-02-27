Глава минфина США объявила о передаче Киеву 1,25 миллиарда долларов

Киев, , 20:15 — REGNUM В Киеве 27 февраля прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром финансов США Джанет Йеллен, сообщил 27 февраля в телеграм-канале украинский лидер.

Джанет Йеллен © Saul Loeb — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Зеленский подчеркнул, что США поддерживают Украину с первых дней войны не только оружием, но и в финансовом плане.

«Мы очень ценим это», — заявил он.

Также участие на встрече принимала посол США на Украине Бриджит Бринк.

Стороны обсудили оказываемую США экономическую помощь, «включая транш в размере 1,25 млрд долларов из общего пакета бюджетной помощи в размере 9,9 млрд долларов, которая будет предоставлена до конце третьего квартала 2023 года».

Министр финансов США заверила Зеленского в продолжении оказывать поддержку Украине столько, сколько будет необходимо.

По информации американского минфина, Вашингтон выделил Киеву уже более 14 млрд экономической помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным The Hill, совокупные расходы США, выделенные для Украины с января 2022 по январь 2023 года, составили 77,5 млрд долларов.